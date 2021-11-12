Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Серебренников выплатил 129 млн руб. по иску Минкультуры

12.11.2021 13:19

Фото: vk.com



Российский режиссер Кирилл Серебренников сам возместил ущерб, который был взыскан по иску министерства культуры в рамках т.н. дела "Седьмой студии".



В результате он лично выплатил около 129 млн рублей, передает "Интерфакс".



Сумма в размере 128 974 690 рублей, взысканная по иску Минкультуры солидарно с Кирилла Серебренникова и других фигурантов этого резонансного дела, к настоящему времени выплачена полностью. Все деньги режиссер внес сам, подтвердили агентству в столичном Мещанском суде, где проходил этот процесс и выносился приговор.



Ранее режиссер говорил, что определенно не имеет такого количества денег. Предположительно, Серебренникову помогали собрать сумму, необходимую для выплаты иска. Источник "Интерфакса" пояснил, что средства передавались несколькими известными бизнесменами. Их имена не раскрываются.



В пресс-службе Мещанского суда также отметили, что режиссер к настоящему времени погасил и штраф в размере 800 тыс. руб., который был назначен ему по приговору вместе с условным сроком. Другие фигуранты этого дела выписанные им штрафы пока еще не оплатили, отметили представители суда. С учетом всех обстоятельств обеспечительные меры с имущества режиссера, ранее арестованного до исполнения судебного приговора, были сняты.



Напомним, в прошлом году Мещанский суд Москвы признал режиссера Серебренникова виновным по статье о мошенничестве и вынес приговор об условном наказании. В прошлом театральный деятель принимал участие в протестных акциях и выступал в защиту прав представителей ЛГБТ. Кроме того, режиссер критиковал принятие закона, согласно которому иностранцам запретили усыновлять детей в РФ.



В минувшем феврале режиссер попрощался с актерами и сотрудниками "Гоголь-центра". Кирилл Серебренников разместил в своем Instagram изображение официального уведомления департамента культуры Москвы об истечении срока действия трудового договора и поблагодарил "друзей, учеников и врагов" за приобретенный новый опыт.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 228

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 11.11.2021 10:32 Скончался художник «Тайны Третьей планеты» Дмитрий Куликов

Скончался художник «Тайны Третьей планеты» Дмитрий Куликов 9.11.2021 22:01 В Каире найден храм одного из последних египетских фараонов

В Каире найден храм одного из последних египетских фараонов 8.11.2021 20:11 В Еврейском музее Москвы открывается выставка Норштейна

В Еврейском музее Москвы открывается выставка Норштейна 8.11.2021 18:10 Каменные головы Афродиты и Диониса найдены учеными в Турции

Каменные головы Афродиты и Диониса найдены учеными в Турции 5.11.2021 02:49 Под Омском назвали улицу в честь Мандельштама