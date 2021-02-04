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Серебренников попрощался с труппой «Гоголь-центра»
13:22
Фото: livejournal.com
Российский режиссер Кирилл Серебренников попрощался с актерами и сотрудниками "Гоголь-центр".
Судя по сообщению, которое сегодня появилось в его Instagram, в скором времени он покинет пост художественного руководителя театра.
В своей публикации Кирилл Серебренников разместил изображение официального уведомления департамента культуры Москвы об истечении срока действия трудового договора режиссера. Как указано в документе, период его истекает уже 25 февраля.
Поблагодарив "друзей, учеников и врагов" за приобретенный новый опыт, Серебренников отметил, что идея театра продолжит жить. По его словам, все в этом мире "заканчивается. Но начинается что-то новое".
Ранее появились сведения о том, что столичный Департамент культуры не намерен продлевать контракт с худруком "Гоголь-центра". Серебренников работал в этой должности с момента появления театральной организации в 2012 году.
В прошлом году Мещанский суд Москвы признал режиссера Серебренникова виновным по статье о мошенничестве и вынес приговор об условном наказании. В прошлом театральный деятель принимал участие в протестных акциях и выступал в защиту прав представителей ЛГБТ. Кроме того, режиссер критиковал принятие закона, согласно которому иностранцам запретили усыновлять детей в РФ.
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