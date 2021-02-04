Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Серебренников попрощался с труппой «Гоголь-центра»

13:22

Фото: livejournal.com



Российский режиссер Кирилл Серебренников попрощался с актерами и сотрудниками "Гоголь-центр".



Судя по сообщению, которое сегодня появилось в его Instagram, в скором времени он покинет пост художественного руководителя театра.



В своей публикации Кирилл Серебренников разместил изображение официального уведомления департамента культуры Москвы об истечении срока действия трудового договора режиссера. Как указано в документе, период его истекает уже 25 февраля.



Поблагодарив "друзей, учеников и врагов" за приобретенный новый опыт, Серебренников отметил, что идея театра продолжит жить. По его словам, все в этом мире "заканчивается. Но начинается что-то новое".



Ранее появились сведения о том, что столичный Департамент культуры не намерен продлевать контракт с худруком "Гоголь-центра". Серебренников работал в этой должности с момента появления театральной организации в 2012 году.



В прошлом году Мещанский суд Москвы признал режиссера Серебренникова виновным по статье о мошенничестве и вынес приговор об условном наказании. В прошлом театральный деятель принимал участие в протестных акциях и выступал в защиту прав представителей ЛГБТ. Кроме того, режиссер критиковал принятие закона, согласно которому иностранцам запретили усыновлять детей в РФ.



Автор: Злата Богатова

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