Новости шоу-бизнеса

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СМИ: В сети появились данные о 500 тыс. покупателях фальшивых справок о вакцинации
06:13
Фото: inruza.ru
"Коммерсантъ" рассказал об утечке данных лиц, купивших фальшивые справки о вакцинации от COVID.
По предварительным данным, речь может идти о сведениях о более 500 тыс. человек.
Как стало известно, на теневых специализированных сайтах и в Telegram-каналах выложили на продажу базы данных россиян, которые якобы приобрели поддельные справки о вакцинации, сообщает "Коммерсантъ". Отмечается, что персональная информация о человеке, данные которого оказались в подобной базе, на черном рынке может стоит лишь 30-40 рублей. Пока в сеть попали сведения, касающиеся жителей Московского региона.
Один из продавцов пояснил, что база из 1 тыс. строк обойдется примерно в 120 долларов (около 8,5 тыс. руб.). За эти деньги можно будет узнать паспортные данные и СНИЛС, домашний адрес и телефон, а также дату выдачи поддельного сертификата.
По мнению экспертов, сейчас мошенники могут начать использование новых методов, чтобы шантажировать обладателей поддельных сертификатов. Учитывая, что за покупку фальшивого документа такого рода в РФ предусмотрена уголовная ответственность, злоумышленники могут предложить избежать наказания.
Ранее доцент Омского государственного медуниверситета Ольга Широкова, умершая от осложнений коронавируса, представила администрации вуза недостоверные сведения о вакцинации. Как сообщил журналистам проректор ОмГМУ Николай Николаев, сотрудница имела фальшивый сертификат.
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