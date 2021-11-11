|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Умершая от COVID-19 доцент омского вуза имела поддельный сертификат о вакцинации
11.11.2021 06:42
Фото: anews.com
Доцент Омского государственного медуниверситета Ольга Широкова, умершая от осложнений коронавируса, представила администрации вуза недостоверные сведения о вакцинации. В беседе с РИА Новости проректор ОмГМУ Николай Николаев пояснил, что сотрудница имела фальшивый сертификат.
Работавшая в омском вузе доцент Ольга Широкова заразилась COVID-19 и умерла в конце октября от последствий этого заболевания. При этом ранее ее фото было помещено в коллаж преподавателей, которые сделали прививки от коронавирусной инфекции.
В вузе пояснили, что сотрудница предоставила администрации фальшивый документ о вакцинации. Как сообщил РИА Новости Николай Николаев, после каждого летального исхода, связанного с коронавирусом, в медуниверситете проводят внутреннее расследование. В частности, проверяется подлинность вакцинации, если работник вуза ее проходил.
Доцент Широкова, о которой идет речь, представила сведения, подлинность которых после ее смерти не была подтверждена, отметил Николаев. В результате ее фото удалили из коллажа "Мы привились! А ты?!", составленного из снимков преподавателей вуза.
Ранее студенты омского медуниверситета начали задавать вопросы, с чем связано исчезновение снимка Широковой, в паблике "Услышано ОмГМУ" социальной сети "ВКонтакте".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|