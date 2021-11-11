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Умершая от COVID-19 доцент омского вуза имела поддельный сертификат о вакцинации


11.11.2021 06:42
Умершая от COVID-19 доцент омского вуза имела поддельный сертификат о вакцинацииФото: anews.com

Доцент Омского государственного медуниверситета Ольга Широкова, умершая от осложнений коронавируса, представила администрации вуза недостоверные сведения о вакцинации. В беседе с РИА Новости проректор ОмГМУ Николай Николаев пояснил, что сотрудница имела фальшивый сертификат.

Работавшая в омском вузе доцент Ольга Широкова заразилась COVID-19 и умерла в конце октября от последствий этого заболевания. При этом ранее ее фото было помещено в коллаж преподавателей, которые сделали прививки от коронавирусной инфекции.

В вузе пояснили, что сотрудница предоставила администрации фальшивый документ о вакцинации. Как сообщил РИА Новости Николай Николаев, после каждого летального исхода, связанного с коронавирусом, в медуниверситете проводят внутреннее расследование. В частности, проверяется подлинность вакцинации, если работник вуза ее проходил.

Доцент Широкова, о которой идет речь, представила сведения, подлинность которых после ее смерти не была подтверждена, отметил Николаев. В результате ее фото удалили из коллажа "Мы привились! А ты?!", составленного из снимков преподавателей вуза.

Ранее студенты омского медуниверситета начали задавать вопросы, с чем связано исчезновение снимка Широковой, в паблике "Услышано ОмГМУ" социальной сети "ВКонтакте".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 193

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