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После публикации видео с пытками уволили 18 сотрудников саратовского УФСИН
11.11.2021 08:37
Фото: sputnik-ossetia.ru
Следственные органы Саратовской области возбудили пять уголовных дел после публикации материалов об издевательствах над заключенными, передает ТАСС.
Как заявил временно исполняющий обязанности руководителя регионального УФСИН Антон Ефаркин, уже уволено восемнадцать сотрудников ведомства.
Представитель регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) РФ сообщил об этом в интервью ГТРК "Саратов". По словам Антона Ефаркина, сотрудников уволили с отрицательной мотивировкой, еще одиннадцать человек привлекли к строжайшей дисциплинарной ответственности.
На текущий момент в связи с обнародованием записей возбудили пять уголовных дел, отметил начальник УФСИН по Саратовской области. Он добавил, что подобных фактов в будущем быть не должно. Произошедшее Ефаркин назвал исключением из правил и выразил сделать все возможное, "чтобы разобраться, сделать соответствующие выводы". Он выразил уверенность, что "такого не повторится".
Ранее проект Gulagu.net показал новые кадры, сделанные в областной туберкулезной больнице No 1 (ОТБ-1) ФСИН под Саратовом. Опубликованные правозащитниками записи свидетельствуют о шести случаях насилия и издевательств, которым подвергались заключенные.
Напомним, месяц назад на фоне резонансного скандала с пытками заключенных в тюремной больнице под Саратовом подал в отставку руководитель регионального УФСИН. Как писали тогда российские СМИ, находившийся в тот момент в отпуске полковник внутренней службы Алексей Федотов уже оформил соответствующий рапорт и на работу в прежнем качестве не вернется. Пресс-служба ФСИН информировала о служебной проверке, которая начата в связи с распространением сообщений о пытках в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области.
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