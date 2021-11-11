ИнтерНовости - новости в стране и мире
Актриса Елена Сафонова попала в больницу после ДТП в Москве
Актриса Елена Сафонова попала в больницу после ДТП в Москве
Жителя Ялты арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Киева
Жителя Ялты арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Киева
Названо число привитых от COVID-19 среди госпитализированных в регионах РФ
Названо число привитых от COVID-19 среди госпитализированных в регионах РФ
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
На рейсы «Белавиа» из Турции перестали пускать граждан Ирака, Йемена и СирииНа рейсы «Белавиа» из Турции перестали пускать граждан Ирака, Йемена и Сирии
СМИ: В сети появились данные о 500 тыс. покупателях фальшивых справок о вакцинацииСМИ: В сети появились данные о 500 тыс. покупателях фальшивых справок о вакцинации
Брата Нурмагомедова подозревают в наезде на полицейскогоБрата Нурмагомедова подозревают в наезде на полицейского
Скончался художник «Тайны Третьей планеты» Дмитрий КуликовСкончался художник «Тайны Третьей планеты» Дмитрий Куликов
После публикации видео с пытками уволили 18 сотрудников саратовского УФСИНПосле публикации видео с пытками уволили 18 сотрудников саратовского УФСИН

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

После публикации видео с пытками уволили 18 сотрудников саратовского УФСИН


11.11.2021 08:37
После публикации видео с пытками уволили 18 сотрудников саратовского УФСИНФото: sputnik-ossetia.ru

Следственные органы Саратовской области возбудили пять уголовных дел после публикации материалов об издевательствах над заключенными, передает ТАСС.

Как заявил временно исполняющий обязанности руководителя регионального УФСИН Антон Ефаркин, уже уволено восемнадцать сотрудников ведомства.

Представитель регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) РФ сообщил об этом в интервью ГТРК "Саратов". По словам Антона Ефаркина, сотрудников уволили с отрицательной мотивировкой, еще одиннадцать человек привлекли к строжайшей дисциплинарной ответственности.

На текущий момент в связи с обнародованием записей возбудили пять уголовных дел, отметил начальник УФСИН по Саратовской области. Он добавил, что подобных фактов в будущем быть не должно. Произошедшее Ефаркин назвал исключением из правил и выразил сделать все возможное, "чтобы разобраться, сделать соответствующие выводы". Он выразил уверенность, что "такого не повторится".

Ранее проект Gulagu.net показал новые кадры, сделанные в областной туберкулезной больнице No 1 (ОТБ-1) ФСИН под Саратовом. Опубликованные правозащитниками записи свидетельствуют о шести случаях насилия и издевательств, которым подвергались заключенные.

Напомним, месяц назад на фоне резонансного скандала с пытками заключенных в тюремной больнице под Саратовом подал в отставку руководитель регионального УФСИН. Как писали тогда российские СМИ, находившийся в тот момент в отпуске полковник внутренней службы Алексей Федотов уже оформил соответствующий рапорт и на работу в прежнем качестве не вернется. Пресс-служба ФСИН информировала о служебной проверке, которая начата в связи с распространением сообщений о пытках в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 146

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

В МИД отреагировали на заявление Гааги о ситуации с журналистом ВеннинкомВ МИД отреагировали на заявление Гааги о ситуации с журналистом Веннинком
ООН обвинила власти Эфиопии в удержании 16 сотрудниковООН обвинила власти Эфиопии в удержании 16 сотрудников
СМИ: В сети появились данные о 500 тыс. покупателях фальшивых справок о вакцинацииСМИ: В сети появились данные о 500 тыс. покупателях фальшивых справок о вакцинации
Полиция опровергла сведения о беспорядках на крупнейшем рынке АстраханиПолиция опровергла сведения о беспорядках на крупнейшем рынке Астрахани
Полиция устанавливает участников массовой драки в ДомодедовеПолиция устанавливает участников массовой драки в Домодедове

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru