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Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко
08:08
Фото: spiegel.de
Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель рассказала о разговоре с российским президентом Владимиром Путиным, передают зарубежные СМИ. По словам представительницы Берлина, она просила главу РФ повлиять на белорусского лидера Александра Лукашенко в целях скорейшего урегулирования обстановки на границах этой страны с государствами ЕС.
Ангела Меркель рассказала о беседе с Владимиром Путиным накануне, 10 ноября, во время пресс-конференции, которая состоялась в резиденции правительства Германии в Мезеберге. Как пояснила канцлер, разговор был посвящен обстановке, которая сейчас складывается на границе Белоруссии и стран Евросоюза. Ситуация вызывает беспокойство, подчеркнула Меркель.
По словам Меркель, она обратилась к Путину с просьбой повлиять на его белорусского коллегу. Представительница Берлина заявила, что речь идет об использовании людей, когда стремящиеся в Европу беженцы "становятся жертвами бесчеловечной политики".
Канцлер высказалась на эту тему перед началом официальных переговоров с премьер-министрами Латвии и Португалии. Прокомментировав обстановку на границах с Белоруссией, Меркель подчеркнула, что этот вопрос требует всестороннего международного обсуждения. При этом окончательное решение должно быть "гуманным", добавила политик.
Накануне состоялась телефонная беседа Владимира Путина и Ангелы Меркель, в ходе которой они условились продолжать обсуждение ситуации. Глава РФ настоял, чтобы в Берлине также устанавливали прямые контакты с Минском. Разговор проводился по инициативе немецкой стороны.
Ранее Погранкомитет Белоруссии сообщил о избитых на границе с Польшей беженцах. Курдам, пострадавшим от действий европейских силовиков, оказали помощь, отметили в ведомстве.
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