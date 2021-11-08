Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Погранкомитет Белоруссии сообщил о избитых на границе с Польшей беженцах

08:14

Фото: bolkunets.org



Минувшей ночью на границе с Польшей были найдены избитые курды, информирует в своем Telegram-канале Государственный пограничный комитет Белоруссии. По данным ведомства, мигранты пытались попасть в Европу, чтобы просить у польских властей защиты и предоставления официального статуса беженца.



Как стало известно, польскими силовиками были избиты курдские беженцы. Пострадавших мигрантов белорусские пограничники обнаружили в стихийном лагере, который мигранты создали у границы с Польшей. По данным Госпогранкомитета Белоруссии, у четверых курдов "имелись различные травмы и следы применения физического насилия".



По словам пострадавших, их задержали в Польше, когда они прорвались на территорию этой страны, чтобы просить защиты и предоставления официального статуса беженца. Силовики, применяя насилие, жестко "вытеснили их за колючее заграждение на границе с Беларусью", - отметили представители Минска. В ведомстве добавили, что пострадавшие мигранты получили необходимую медицинскую помощь.



Ситуация с мигрантами на границах Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой существенно обострилась 8 ноября. В приграничной зоне сейчас находятся несколько тысяч человек, пытающихся попасть в ЕС. В Европе обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса, тогда как белорусский президент Александр Лукашенко считает, что на обстановку влияют действия Запада. По его словам, все эти люди, находящиеся у границы, вынуждены бежать из-за войны.



Ранее на территорию Польши смогли проникнуть две группы мигрантов из Белоруссии. Польское радио сообщило, что речь идет о десятках беженцев, прорвавших заграждения в окрестностях населенных пунктов Беловежи и Крынек. Часть иностранных граждан, незаконно пересекших границу, была возвращена польскими пограничниками к их стихийно созданному лагерю. Поиски остальных продолжаются, отмечалось со ссылкой на заявление местных властей.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 185

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 8.11.2021 19:39 Президент Польши созывает срочное совещание из-за обстановки на границе с Белоруссией

Президент Польши созывает срочное совещание из-за обстановки на границе с Белоруссией 8.11.2021 12:03 Заразившийся COVID-19 глава Минприроды пропустит переговоры в Глазго

Заразившийся COVID-19 глава Минприроды пропустит переговоры в Глазго 7.11.2021 12:13 В Ираке резиденцию премьер-министра атаковали дроны

В Ираке резиденцию премьер-министра атаковали дроны 6.11.2021 14:24 CNN: Визит директора ЦРУ в Москву связан с Украиной

CNN: Визит директора ЦРУ в Москву связан с Украиной 5.11.2021 16:11 В МИД отреагировали на заявление Гааги о ситуации с журналистом Веннинком