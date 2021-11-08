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Погранкомитет Белоруссии сообщил о избитых на границе с Польшей беженцах


08:14
Погранкомитет Белоруссии сообщил о избитых на границе с Польшей беженцахФото: bolkunets.org

Минувшей ночью на границе с Польшей были найдены избитые курды, информирует в своем Telegram-канале Государственный пограничный комитет Белоруссии. По данным ведомства, мигранты пытались попасть в Европу, чтобы просить у польских властей защиты и предоставления официального статуса беженца.

Как стало известно, польскими силовиками были избиты курдские беженцы. Пострадавших мигрантов белорусские пограничники обнаружили в стихийном лагере, который мигранты создали у границы с Польшей. По данным Госпогранкомитета Белоруссии, у четверых курдов "имелись различные травмы и следы применения физического насилия".

По словам пострадавших, их задержали в Польше, когда они прорвались на территорию этой страны, чтобы просить защиты и предоставления официального статуса беженца. Силовики, применяя насилие, жестко "вытеснили их за колючее заграждение на границе с Беларусью", - отметили представители Минска. В ведомстве добавили, что пострадавшие мигранты получили необходимую медицинскую помощь.

Ситуация с мигрантами на границах Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой существенно обострилась 8 ноября. В приграничной зоне сейчас находятся несколько тысяч человек, пытающихся попасть в ЕС. В Европе обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса, тогда как белорусский президент Александр Лукашенко считает, что на обстановку влияют действия Запада. По его словам, все эти люди, находящиеся у границы, вынуждены бежать из-за войны.

Ранее на территорию Польши смогли проникнуть две группы мигрантов из Белоруссии. Польское радио сообщило, что речь идет о десятках беженцев, прорвавших заграждения в окрестностях населенных пунктов Беловежи и Крынек. Часть иностранных граждан, незаконно пересекших границу, была возвращена польскими пограничниками к их стихийно созданному лагерю. Поиски остальных продолжаются, отмечалось со ссылкой на заявление местных властей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 185

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