ИнтерНовости - новости в стране и мире
Пять регионов России продлили режим нерабочих дней
Пять регионов России продлили режим нерабочих дней
Бритни Спирс смогла впервые за долгое время встретиться с сыновьями
Бритни Спирс смогла впервые за долгое время встретиться с сыновьями
Полиция устанавливает участников массовой драки в Домодедове
Полиция устанавливает участников массовой драки в Домодедове
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Президент Польши созывает срочное совещание из-за обстановки на границе с БелоруссиейПрезидент Польши созывает срочное совещание из-за обстановки на границе с Белоруссией
Заразившийся COVID-19 глава Минприроды пропустит переговоры в ГлазгоЗаразившийся COVID-19 глава Минприроды пропустит переговоры в Глазго
Пять регионов России продлили режим нерабочих днейПять регионов России продлили режим нерабочих дней
Названа возможная причина взрыва в кафе в КазахстанеНазвана возможная причина взрыва в кафе в Казахстане
Скончался сооснователь UB40 Теренс УилсонСкончался сооснователь UB40 Теренс Уилсон

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Президент Польши созывает срочное совещание из-за обстановки на границе с Белоруссией


19:39
Президент Польши созывает срочное совещание из-за обстановки на границе с БелоруссиейФото: telegraf.by

Глава польского государства Анджей Дуда проведет экстренную встречу с премьер-министром, министрами и главами служб в связи с ситуацией на границе с Белоруссией. Ранее Пограничная стража Польши информировала о неудачных попытках мигрантов силой прорваться на территорию страны.

Власти Польши сообщили, что не дали мигрантам прорваться из Белоруссии. По данным МВД страны, зафиксированы попытки силой прорваться на территорию страны, однако все они были пресечены. Обстановка на границе находится под полным контролем, указывалось в официальном заявлении ведомства.

Наиболее острая ситуация сложилась к югу от КПП "Кужницы", где сегодня начали концентрироваться мигранты, стремящиеся в Евросоюз. Минобороны Польши опубликовало в своем твиттере видеокадры, сделанные с вертолета. Судя по этому материалу, на границе скопилось большое количество людей, прибывающих со стороны Белоруссии.

В Варшаве происходящее очередной враждебной акцией Минска. Власти Польши направили к границе с соседним государством тысячи военнослужащих и оборудовали заграждение с колючей проволокой. Ввиду действующего режима ЧП посещать границу запрещено представителям СМИ и неправительственных организаций.

В НАТО, отреагировав на обстановку у польской границы, назвали недопустимыми действия минского руководства. Представители альянса заявили, что белорусские власти используют мигрантов, которые надеются добраться до ЕС, в собственных целях.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 133

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Жителя Чукотки обвиняют в реабилитации нацизмаЖителя Чукотки обвиняют в реабилитации нацизма
В Дании задержано российское исследовательское судноВ Дании задержано российское исследовательское судно
В Бразилии при крушении самолета погибла певица Марилия МендонсаВ Бразилии при крушении самолета погибла певица Марилия Мендонса
Бритни Спирс смогла впервые за долгое время встретиться с сыновьямиБритни Спирс смогла впервые за долгое время встретиться с сыновьями
Врачи пришили отрезанный палец гитаристу «Коррозии металла»Врачи пришили отрезанный палец гитаристу «Коррозии металла»

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru