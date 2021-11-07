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Президент Польши созывает срочное совещание из-за обстановки на границе с Белоруссией
19:39
Фото: telegraf.by
Глава польского государства Анджей Дуда проведет экстренную встречу с премьер-министром, министрами и главами служб в связи с ситуацией на границе с Белоруссией. Ранее Пограничная стража Польши информировала о неудачных попытках мигрантов силой прорваться на территорию страны.
Власти Польши сообщили, что не дали мигрантам прорваться из Белоруссии. По данным МВД страны, зафиксированы попытки силой прорваться на территорию страны, однако все они были пресечены. Обстановка на границе находится под полным контролем, указывалось в официальном заявлении ведомства.
Наиболее острая ситуация сложилась к югу от КПП "Кужницы", где сегодня начали концентрироваться мигранты, стремящиеся в Евросоюз. Минобороны Польши опубликовало в своем твиттере видеокадры, сделанные с вертолета. Судя по этому материалу, на границе скопилось большое количество людей, прибывающих со стороны Белоруссии.
В Варшаве происходящее очередной враждебной акцией Минска. Власти Польши направили к границе с соседним государством тысячи военнослужащих и оборудовали заграждение с колючей проволокой. Ввиду действующего режима ЧП посещать границу запрещено представителям СМИ и неправительственных организаций.
В НАТО, отреагировав на обстановку у польской границы, назвали недопустимыми действия минского руководства. Представители альянса заявили, что белорусские власти используют мигрантов, которые надеются добраться до ЕС, в собственных целях.
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