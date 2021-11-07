Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Президент Польши созывает срочное совещание из-за обстановки на границе с Белоруссией

19:39

Фото: telegraf.by



Глава польского государства Анджей Дуда проведет экстренную встречу с премьер-министром, министрами и главами служб в связи с ситуацией на границе с Белоруссией. Ранее Пограничная стража Польши информировала о неудачных попытках мигрантов силой прорваться на территорию страны.



Власти Польши сообщили, что не дали мигрантам прорваться из Белоруссии. По данным МВД страны, зафиксированы попытки силой прорваться на территорию страны, однако все они были пресечены. Обстановка на границе находится под полным контролем, указывалось в официальном заявлении ведомства.



Наиболее острая ситуация сложилась к югу от КПП "Кужницы", где сегодня начали концентрироваться мигранты, стремящиеся в Евросоюз. Минобороны Польши опубликовало в своем твиттере видеокадры, сделанные с вертолета. Судя по этому материалу, на границе скопилось большое количество людей, прибывающих со стороны Белоруссии.



В Варшаве происходящее очередной враждебной акцией Минска. Власти Польши направили к границе с соседним государством тысячи военнослужащих и оборудовали заграждение с колючей проволокой. Ввиду действующего режима ЧП посещать границу запрещено представителям СМИ и неправительственных организаций.



В НАТО, отреагировав на обстановку у польской границы, назвали недопустимыми действия минского руководства. Представители альянса заявили, что белорусские власти используют мигрантов, которые надеются добраться до ЕС, в собственных целях.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 133

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 12:03 Заразившийся COVID-19 глава Минприроды пропустит переговоры в Глазго

Заразившийся COVID-19 глава Минприроды пропустит переговоры в Глазго 7.11.2021 12:13 В Ираке резиденцию премьер-министра атаковали дроны

В Ираке резиденцию премьер-министра атаковали дроны 6.11.2021 14:24 CNN: Визит директора ЦРУ в Москву связан с Украиной

CNN: Визит директора ЦРУ в Москву связан с Украиной 5.11.2021 16:11 В МИД отреагировали на заявление Гааги о ситуации с журналистом Веннинком

В МИД отреагировали на заявление Гааги о ситуации с журналистом Веннинком 5.11.2021 14:20 В Киргизии не готовы признать легитимность нового правительства Афганистана