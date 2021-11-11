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В США россиянина Жукова приговорили к 10 годам тюрьмы
11.11.2021 07:25
Фото: vk.com
В Соединенных Штатах гражданина РФ Александра Жукова признали виновным в кибермошенничестве и приговорили к лишению свободы на срок десять лет.
Россиянина задержали в 2018 году на территории Болгарии.
В США огласили приговор по делу россиянина, обвиняемого в киберпреступлениях, передает "Интерфакс". По данным американских властей, Александр Жуков совместно с другими лицами нарушал закон в период с 2014 по 2016 год. Группа злоумышленников, отмечает Министерство юстиции Соединенных Штатов, создавала иллюзию просмотра размещенных в интернете рекламных объявлений реальными людьми.
В ходе расследования выяснилось, что Жуков руководил рекламной сетью Media Methane с сентября 2014 года по декабрь 2016 года. В течение этого времени он с сообщниками реализовал схему мошенничества, получившую известность как "Метбот". В результате группа украла у американских рекламодателей, издателей, и других представителей индустрии цифровой рекламы в США свыше семи миллионов долларов.
Приговор по этому делу вынес суд Бруклина - одного из районов Нью-Йорка. Россиянину назначили наказание в виде десяти лет тюремного заключения, указано в сообщении американского ведомства. Кроме того, Жукова обязали выплатить 3,8 миллиона долларов в качестве компенсаций за причиненный его действиями ущерб.
Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов объявило в розыск российского гражданина Евгения Полянина. По мнению американских властей, обвиняемый может находиться в Барнауле. Гражданину РФ Евгению Полянину заочно предъявили обвинения в причастности к киберпреступлениям, сообщается на официальном сайте американской спецслужбы.
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