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ФБР: обвиняемый в киберпреступлениях Полянин может находиться в Барнауле


05:21
ФБР: обвиняемый в киберпреступлениях Полянин может находиться в БарнаулеФото: prosvet.press

Федеральное бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов объявило в розыск российского гражданина Евгения Полянина.

По мнению американских властей, обвиняемый может находиться в Барнауле, передает ТАСС.

Гражданину РФ Евгению Полянину заочно предъявили обвинения в причастности к киберпреступлениям, сообщается на официальном сайте американской спецслужбы. Власти Соединенных Штатов полагают, что россиянин может входить в хакерскую группировку REvil, также известную под названием Sodinokibi. В заявлении ФБР отмечается, что россиянин, предположительно, сейчас находится в Барнауле.

По данным американского Минюста, Полянин мог совершить порядка трех тысяч кибератак, применяя вредоносные вирусы. Россиянин обвиняется в "сговоре с целью умышленного повреждения защищенных компьютеров", а также связанным с такими действиями вымогательством, умышленном взломе защищенных компьютеров и сговоре в целях отмывания криминальных доходов.

Ранее Госдепартамент США сообщил, что за сведения о главарях REvil американские власти готовы выплатить вознаграждение в размере десяти миллионов долларов. Одновременно в Вашингтоне объявили о введении санкций в отношении Евнения Полянина и украинца Ярослава Васинского, а также интернет-ресурсов, которые используются при обмене криптовалют.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 244

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