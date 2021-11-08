Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ФБР: обвиняемый в киберпреступлениях Полянин может находиться в Барнауле

05:21

Фото: prosvet.press



Федеральное бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов объявило в розыск российского гражданина Евгения Полянина.



По мнению американских властей, обвиняемый может находиться в Барнауле, передает ТАСС.



Гражданину РФ Евгению Полянину заочно предъявили обвинения в причастности к киберпреступлениям, сообщается на официальном сайте американской спецслужбы. Власти Соединенных Штатов полагают, что россиянин может входить в хакерскую группировку REvil, также известную под названием Sodinokibi. В заявлении ФБР отмечается, что россиянин, предположительно, сейчас находится в Барнауле.



По данным американского Минюста, Полянин мог совершить порядка трех тысяч кибератак, применяя вредоносные вирусы. Россиянин обвиняется в "сговоре с целью умышленного повреждения защищенных компьютеров", а также связанным с такими действиями вымогательством, умышленном взломе защищенных компьютеров и сговоре в целях отмывания криминальных доходов.



Ранее Госдепартамент США сообщил, что за сведения о главарях REvil американские власти готовы выплатить вознаграждение в размере десяти миллионов долларов. Одновременно в Вашингтоне объявили о введении санкций в отношении Евнения Полянина и украинца Ярослава Васинского, а также интернет-ресурсов, которые используются при обмене криптовалют.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 244

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 8.11.2021 06:01 Шестилетняя китаянка собрала рекордную коллекцию бальзамов для губ

Шестилетняя китаянка собрала рекордную коллекцию бальзамов для губ 8.11.2021 05:02 Пять регионов России продлили режим нерабочих дней

Пять регионов России продлили режим нерабочих дней 7.11.2021 14:20 Названы города, которые к 2030 году уйдут под воду

Названы города, которые к 2030 году уйдут под воду 6.11.2021 21:09 Кадыров пристыдил прессу за обвинения в адрес кавказцев

Кадыров пристыдил прессу за обвинения в адрес кавказцев 6.11.2021 15:36 Ученые выяснили, почему собаки наклоняют голову набок