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В Камеруне около 200 студентов пострадали при взрывах в университете
11.11.2021 05:15
Фото: imgix.net
На юго-западе Камеруна при взрывах двух самодельных бомб в образовательном учреждении пострадали около двухсот студентов, передают зарубежные СМИ.
ЧП случилось на территории университета Буэа.
Полиция Камеруна ведет расследование, выясняя все обстоятельств и причины взрывов. По предварительным данным, сработали по меньшей мере два устройства, передает портал Cameroon Сoncord News. Специалисты полагают, что речь идет о кустарно изготовленных бомбах, уточняется со ссылкой на источник в правоохранительных органах страны.
К настоящему времени установлено, что одна из самодельных бомб взорвалась на улице возле здания университета. Затем сработало устройство, заброшенное через крышу в один из лекционных залов, где в тот момент проводилось занятие.
Мотивы злоумышленников пока не установлены. Сведений о состоянии пострадавших из официальных источников не поступало.
Ранее сообщалось о ЧП в Сьерра-Леоне, где более 100 человек погибли при взрыве бензовоза.
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