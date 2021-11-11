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В Камеруне около 200 студентов пострадали при взрывах в университете


11.11.2021 05:15
В Камеруне около 200 студентов пострадали при взрывах в университетеФото: imgix.net

На юго-западе Камеруна при взрывах двух самодельных бомб в образовательном учреждении пострадали около двухсот студентов, передают зарубежные СМИ.

ЧП случилось на территории университета Буэа.

Полиция Камеруна ведет расследование, выясняя все обстоятельств и причины взрывов. По предварительным данным, сработали по меньшей мере два устройства, передает портал Cameroon Сoncord News. Специалисты полагают, что речь идет о кустарно изготовленных бомбах, уточняется со ссылкой на источник в правоохранительных органах страны.

К настоящему времени установлено, что одна из самодельных бомб взорвалась на улице возле здания университета. Затем сработало устройство, заброшенное через крышу в один из лекционных залов, где в тот момент проводилось занятие.

Мотивы злоумышленников пока не установлены. Сведений о состоянии пострадавших из официальных источников не поступало.

Ранее сообщалось о ЧП в Сьерра-Леоне, где более 100 человек погибли при взрыве бензовоза.

Автор: Злата Богатова

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