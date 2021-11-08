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В Сьерра-Леоне более 100 человек погибли при взрыве бензовоза
8.11.2021 08:01
Фото: kapital.kz
В столице Сьерра-Леоне, городе Фритауне свыше ста человек стали жертвами аварии с участием бензовоза.
Как передает агентство "Синьхуа", после столкновения прогремел мощный взрыв. Причины и все обстоятельства случившегося выясняют специалисты.
Со ссылкой на представителей местных властей отмечается, что взрыв произошел после столкновения бензовоза и грузового автомобиля. К месту аварии устремились местные жители, которые пытались собрать разлившееся топливо - так правоохранительные органы Фритауна объяснили большое количество жертв.
Обстоятельства трагического происшествия выясняются.
Летом 2019 года на Урале взорвался бензовоз, водитель которого сел за руль в нетрезвом состоянии. Смертельная авария случилась в ночное время, когда управлявший машиной мужчина грубо нарушил технику безопасности и посадил на цистерну семь пассажиров. В результате ЧП погибли три человека, еще шесть, включая водителя, с травмами и ожогами были доставлены в районную больницу.
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