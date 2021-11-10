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В Мексике 12 человек стали жертвами столкновения автобусов
10.11.2021 10:57
Фото: activefisher.net
До двенадцати человек увеличилось количество погибших в результате крупного ДТП на юге Мексики, передают латиноамериканские СМИ.
По предварительным данным, на территории штата Чьяпас столкнулись два пассажирских микроавтобуса.
Информацию о числе жертв ДТП подтвердили представители региональной прокуратуры. Первоначально местные власти сообщали о десяти погибших.
Как стало известно, в результате аварии пострадали три человека, в том числе, ребенок. С сильными ожогами и травмами их доставили в ближайшую больницу. По уточненным данным, все они являются гражданами Гондураса.
Правохранительные органы штата Чьяпас приступили к расследованию по факту смертельного происшествия. Сведений о причинах аварии из официальных источников пока не поступало.
Ранее сообщалось о ЧП в Сьерра-Леоне, где более 100 человек погибли при взрыве бензовоза.
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