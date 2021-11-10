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Задержан предполагаемый главарь «аксайской ОПГ»


10.11.2021 07:09
Задержан предполагаемый главарь «аксайской ОПГ»Фото: kompromat.wiki

Правоохранительные органы Ростова-на-Дону задержали бизнесмена Карима Бабаева, который последние полгода находился в бегах.

Предприниматель является главным фигурантом уголовного дела о "аксайской ОПГ", передают российские СМИ.

Главарь криминальной группировки, на протяжении почти двадцати лет занимавшейся земельными махинациями, задержан в Ростове-на-Дону. По данным ряда источников, разыскиваемый бизнесмен сам сдался полицейским, возвратившись в Ростовскую область из другого региона. Ленинский районный суд города уже вынес решение об аресте Бабаева.

Ранее в Таганроге вынесли приговор по делу Владислава Шульги, который обвинялся в причастности к массовому отравлению таллием сотрудников ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева" (ТАНТК). Суд признал его виновным и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы.

В ходе расследования выяснилось, что Шульга испытывал неприязнь к нескольким коллегам. Поэтому он решил добавить токсичное химическое вещество в три 19-литровые бутылки с питьевой водой. В общей сложности тогда пострадали тридцать четыре человека, и большинству был нанесен достаточно серьезный вред.

Автор: Злата Богатова

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