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Виновник массового отравления таллием на авиазаводе в Таганроге получил 8 лет
8.11.2021 19:19
Фото: toprunews.com
В Таганроге вынесли приговор по делу Владислава Шульги, который обвинялся в причастности к массовому отравлению таллием сотрудников ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева" (ТАНТК).
Как передает "Интерфакс", суд признал его виновным и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы.
В объединенной пресс-службе судов Ростовской области пояснили, что отбывать срок Владислав Шульга будет в исправительной колонии общего режима. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, осужденный признан виновным по целому ряду статей, в частности, за умышленное причинение вреда здоровью - легкого, средней тяжести и тяжкого.
Первоначально Шульга начал давать признательные показания. Указанные им сведения подтвердились по итогам проверки на месте, отмечают представители СУ СКР по региону. Но позже обвиняемый начал настаивать на своей непричастности к преступлениям, хотя дома у него нашли весы с остатками вещества с содержанием таллия. Аналогичные следы выявили в бутылке, которая была изъята на предприятии.
Работники ТАНТК начали обращаться к врачам с жалобами на ухудшение состояния в январе 2018 года. Пациенты испытывали болезненные ощущения в мышцах и суставах. Как показала экспертиза, все они были отравлены таллием, после чего следователи завели уголовное дело.
В ходе расследования выяснилось, что Шульга испытывал неприязнь к нескольким коллегам. Поэтому он решил добавить токсичное химическое вещество в три 19-литровые бутылки с питьевой водой. В общей сложности тогда пострадали тридцать четыре человека, и большинству был нанесен достаточно серьезный вред.
На суде Шульга отказался признавать содеянное и настаивал на вынесении оправдательного приговора.
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