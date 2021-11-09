Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Каире найден храм одного из последних египетских фараонов

9.11.2021 22:01

Фото: drevniy-egipet.ru



В окрестностях Каира ученым удалось отыскать фрагменты храма древнеегипетского фараона Нектанеба I, который правил в период 380-363 годов до н. э.



В научной экспедиции принимали участие местные специалисты и их коллеги из ФРГ, передают зарубежные СМИ со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства туризма и древностей Египта.



По данным ведомства, ученые обнаружили спрятанные в земле гигантские блоки из базальта, из которых когда-то возводились северный и западный фасады храма. На их поверхности можно разглядеть сохранившиеся барельефы, изображающие разные территориальные единицы Египта - номы. По словам исследователей, в ходе раскопок они также нашли фрагменты статуи Рамзеса II, пьедестал и части кварцитового обелиска короля Осоркона I, а также некоторые части культовых сооружений, в частности, стол для подношений Тутмоса III (1479-1425 годы до н. э.).



Фараон Нектанеб I основал последнюю (Тридцатую) коренную династию египетских фараонов. Спустя двадцать лет после его кончины государство оказалось во власти персов, после этого этнические египтяне на престол не всходили.



Ранее в Турции ученые извлекли из земли головы статуй древнегреческих богов Афродиты и Диониса, созданные около пяти тысячелетий назад. . Находка была сделана во время раскопок на месте, где в древности располагался античный город Айзаной. Основанный в 3300 году до н.э., в эллинистический период он оказывался во власти правителей Пергамского царства и Вифинии, а в 133 году до н.э. достался Риму. В 2012 году этот регион был включен в перечень объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.



Автор: Злата Богатова

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