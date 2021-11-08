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Каменные головы Афродиты и Диониса найдены учеными в Турции
8.11.2021 18:10
Фото: bakis.bg
Ученые извлекли из земли головы статуй древнегреческих богов Афродиты и Диониса. Находка была сделана во время раскопок в Турции, на месте, где в древности располагался город Айзаной, передает Greek Reporter.
По мнению специалистов, находки были созданы около пяти тысячелетий назад.
В процессе предыдущих археологических экспедиций ранее уже отыскали тела этих статуй, рассказал Гохан Коскун из Университета Думлупынара (Турция). По словам ученого, головы были искусно вырезаны из известняка, предположительно, около пяти тысячелетий назад. Археолог добавил, что найденные на западе Турции артефакты представляют большое значение, они свидетельствуют о том, что политеистическая культура Древней Греции не утратила значения и в римскую эпоху.
Исследователи полагают, что в древности в этом месте находилась мастерская по изготовлению скульптур или оздоровительные комплексы. Подобные предположения появились в минувшем августе, когда археологам удалось найти там часть статуи Гигиеи, которую древние греки почитали как богиню чистоты и здоровья.
Античный город Айзаной основали в 3300 году до н.э. В эллинистический период он оказывался во власти правителей Пергамского царства и Вифинии, а в 133 году до н.э. достался Риму. В 2012 году этот регион был включен в перечень объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Ранее удалось разгадать "многовековую тайну" руин Фаунтинского аббатства в Великобритании. Археологи изучили следы, обнаруженные на месте таинственной полосы, долгое время интересовавшей исследователей, предположив, что в прошлом там могло находиться огромных размеров кожевенное производство.
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