Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ким Кардашьян отреагировала на трагедию на концерте Трэвиса Скотта

9.11.2021 19:16

Фото: znaj.ua

Кайли Дженнер и Ким Кардашьян



Американская модель Ким Кардашьян высказалась о гибели восьми человек в давке, которая произошла во время концерта рэпера Трэвиса Скотта.



41-летняя звезда опубликовала соответствующий пост в своем Instagram, написав, что ее семья, как и все, шокированы из-за происшествия в Техасе.



Сейчас модель и ее близкие молятся о погибших, их родственниках и всех, кого коснулись эти трагические события. Звезда также выразила поддержку Трэвису Скотту. По ее словам, артист, в прошлом всегда заботившийся о своих фанатах, после произошедшего "находится в полном отчаянии".



Трэвис Скотт является партнером Кайли Дженнер, сестры Ким Кардашьян. 24-летняя модель сейчас ожидает рождения второго ребенка - о ее беременности рэпер объявил в минувшем сентябре.



ЧП случилось в техасском городе Хьюстон на музыкальном фестивале Astroworld. Во время концерта Трэвиса Скотта давка началась из-за зрителей, пытавшихся протолкнуться ближе к сцене. Возникла паника, посетители теряли сознание. По официальным данным, погибли восемь человек, еще у одиннадцати гостей медики диагностировали сердечный приступ.



В общей сложности на фестивале в момент происшествия присутствовали примерно 50 тыс. человек. Организаторы остановили выступления сразу после начала давки. Позднее было объявлено об отмене второго дня музыкального мероприятия.



Автор: Злата Богатова

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