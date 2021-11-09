|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Ким Кардашьян отреагировала на трагедию на концерте Трэвиса Скотта
9.11.2021 19:16
Фото: znaj.ua
Кайли Дженнер и Ким Кардашьян
Американская модель Ким Кардашьян высказалась о гибели восьми человек в давке, которая произошла во время концерта рэпера Трэвиса Скотта.
41-летняя звезда опубликовала соответствующий пост в своем Instagram, написав, что ее семья, как и все, шокированы из-за происшествия в Техасе.
Сейчас модель и ее близкие молятся о погибших, их родственниках и всех, кого коснулись эти трагические события. Звезда также выразила поддержку Трэвису Скотту. По ее словам, артист, в прошлом всегда заботившийся о своих фанатах, после произошедшего "находится в полном отчаянии".
Трэвис Скотт является партнером Кайли Дженнер, сестры Ким Кардашьян. 24-летняя модель сейчас ожидает рождения второго ребенка - о ее беременности рэпер объявил в минувшем сентябре.
ЧП случилось в техасском городе Хьюстон на музыкальном фестивале Astroworld. Во время концерта Трэвиса Скотта давка началась из-за зрителей, пытавшихся протолкнуться ближе к сцене. Возникла паника, посетители теряли сознание. По официальным данным, погибли восемь человек, еще у одиннадцати гостей медики диагностировали сердечный приступ.
В общей сложности на фестивале в момент происшествия присутствовали примерно 50 тыс. человек. Организаторы остановили выступления сразу после начала давки. Позднее было объявлено об отмене второго дня музыкального мероприятия.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|