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Ким Кардашьян отреагировала на трагедию на концерте Трэвиса Скотта
Ким Кардашьян отреагировала на трагедию на концерте Трэвиса Скотта
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Ким Кардашьян отреагировала на трагедию на концерте Трэвиса Скотта


9.11.2021 19:16
Кайли Дженнер и Ким КардашьянФото: znaj.ua
Кайли Дженнер и Ким Кардашьян

Американская модель Ким Кардашьян высказалась о гибели восьми человек в давке, которая произошла во время концерта рэпера Трэвиса Скотта.

41-летняя звезда опубликовала соответствующий пост в своем Instagram, написав, что ее семья, как и все, шокированы из-за происшествия в Техасе.

Сейчас модель и ее близкие молятся о погибших, их родственниках и всех, кого коснулись эти трагические события. Звезда также выразила поддержку Трэвису Скотту. По ее словам, артист, в прошлом всегда заботившийся о своих фанатах, после произошедшего "находится в полном отчаянии".

Трэвис Скотт является партнером Кайли Дженнер, сестры Ким Кардашьян. 24-летняя модель сейчас ожидает рождения второго ребенка - о ее беременности рэпер объявил в минувшем сентябре.

ЧП случилось в техасском городе Хьюстон на музыкальном фестивале Astroworld. Во время концерта Трэвиса Скотта давка началась из-за зрителей, пытавшихся протолкнуться ближе к сцене. Возникла паника, посетители теряли сознание. По официальным данным, погибли восемь человек, еще у одиннадцати гостей медики диагностировали сердечный приступ.

В общей сложности на фестивале в момент происшествия присутствовали примерно 50 тыс. человек. Организаторы остановили выступления сразу после начала давки. Позднее было объявлено об отмене второго дня музыкального мероприятия.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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