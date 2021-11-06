Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США 8 человек погибли в давке на концерте рэпера Трэвиса Скотта

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Фото: abcotvs.com



По меньшей мере восемь человек стали жертвами давки, которая произошла в Техасе во время концерта американского рэпера Трэвиса Скотта.



Трагедия случилась на музыкальном фестивале Astroworld, проходившем в городе Хьюстоне. Количество пострадавших уточняется, передают американские СМИ.



По предварительным данным, давка началась из-за зрителей, пытавшихся протолкнуться ближе к сцене, где в тот момент выступал Трэвис Скотт. Когда некоторые люди пробирались сквозь толпу, это вызвало панику. В результате посетители теряли сознание, сообщает ТАСС.



Как заявил Трэвис Скотт, сейчас он сотрудничает с правоохранительными органами, которые приступили к расследованию инцидента. В своем Twitter рэпер отметил, что "полностью опустошен в связи с тем, что произошло" во время его концерта. Артист также выразил готовность "поддержать нуждающиеся семьи".



Отмечается, что медицинская помощь после ЧП оказывалась пострадавшим в полевом госпитале. Он был развернут около фестивальной площадки, и врачи успели принять там свыше трехсот человек с различными повреждениями, пишет газета Houston Chronicle. По данным Reuters, у одиннадцати обратившихся медики диагностировали сердечный приступ.



В общей сложности на фестивале в момент происшествия присутствовали примерно 50 тыс. человек. Организаторы остановили выступления сразу после начала давки. Позднее было объявлено об отмене второго дня музыкального мероприятия.



Автор: Злата Богатова

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