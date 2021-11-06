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В США 8 человек погибли в давке на концерте рэпера Трэвиса Скотта


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В США 8 человек погибли в давке на концерте рэпера Трэвиса СкоттаФото: abcotvs.com

По меньшей мере восемь человек стали жертвами давки, которая произошла в Техасе во время концерта американского рэпера Трэвиса Скотта.

Трагедия случилась на музыкальном фестивале Astroworld, проходившем в городе Хьюстоне. Количество пострадавших уточняется, передают американские СМИ.

По предварительным данным, давка началась из-за зрителей, пытавшихся протолкнуться ближе к сцене, где в тот момент выступал Трэвис Скотт. Когда некоторые люди пробирались сквозь толпу, это вызвало панику. В результате посетители теряли сознание, сообщает ТАСС.

Как заявил Трэвис Скотт, сейчас он сотрудничает с правоохранительными органами, которые приступили к расследованию инцидента. В своем Twitter рэпер отметил, что "полностью опустошен в связи с тем, что произошло" во время его концерта. Артист также выразил готовность "поддержать нуждающиеся семьи".

Отмечается, что медицинская помощь после ЧП оказывалась пострадавшим в полевом госпитале. Он был развернут около фестивальной площадки, и врачи успели принять там свыше трехсот человек с различными повреждениями, пишет газета Houston Chronicle. По данным Reuters, у одиннадцати обратившихся медики диагностировали сердечный приступ.

В общей сложности на фестивале в момент происшествия присутствовали примерно 50 тыс. человек. Организаторы остановили выступления сразу после начала давки. Позднее было объявлено об отмене второго дня музыкального мероприятия.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 167

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