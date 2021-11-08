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Крупнейший вуз Урала готовится к переводу студентов на дистант
8.11.2021 16:05
Фото: wikimedia.org
В Екатеринбурге идет подготовка к переводу на дистанционное обучение студентов крупнейшего в регионе Уральского федерального университета (УрФУ).
Об этом передают российские СМИ со ссылкой на сообщение пресс-службы образовательной организации.
Как уточняют представители администрации вуза, уже с 15 ноября и вплоть до конца календарного года все лекции в УрФУ будут организованы в дистанционном формате. В порядке исключения, лишь после соответствующего распоряжения директора института, могут быть очно проведены такие мероприятия как семинары, не требующие специального оборудования лабораторные работы и практические занятия. Кроме того, в таком виде может осуществляться прием задолженностей у учащихся.
Ранее УрФУ, как и все другие образовательные организации Свердловской области, объявил о каникулах в период с 30 октября по 7 ноября. Эти дни в России были нерабочими.
Напомним, ранее глава российского государства Владимир Путин подписал указ, согласно которому на территории РФ был введен нерабочий период с 30 октября по 7 ноября. В соответствии с документом, в эти дни сохранялась заработная плата граждан. Накануне стало известно, что пять регионов продлевают режим нерабочих дней. О таком решении объявили власти Курской, Новгородской, Смоленской, Томской и Челябинской областей в целях стабилизации эпидемиологической обстановки.
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