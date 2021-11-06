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Пять регионов России продлили режим нерабочих дней


05:02
Пять регионов России продлили режим нерабочих днейФото: pointville.ag

Первыми о решении продлить период нерабочих дней объявили власти Новгородской области.

Этот регион ранее досрочно ушел на "длинные выходные" - с 25 октября. Как передает ТАСС, режим сохранится еще неделю - вплоть до 14 ноября.

На текущий момент режим нерабочих дней, объявленный из-за продолжающейся пандемии коронавируса, продолжается в пяти российских регионах. Такое решение приняли власти Курской, Новгородской, Смоленской, Томской и Челябинской областей в целях стабилизации эпидемиологической обстановки, передает ТАСС.

Напомним, ранее глава российского государства Владимир Путин подписал указ, согласно которому на территории РФ был введен нерабочий период с 30 октября по 7 ноября. В соответствии с документом, в эти дни сохранялась заработная плата граждан.

Региональные власти сейчас имеют полномочия по собственному усмотрению устанавливать срок нерабочих дней в зависимости от эпидемической ситуации по коронавирусу.

Накануне суточный прирост количества новых заболевших COVID-19 в России составил 39 165. Как информировал федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, уровень понизился более чем на две тысячи человек в сравнении с данными, которые были представлены днем раньше. В субботу медики зафиксировали очередной антирекорд - было выявлено 41 335 зараженных.

По последним официальным данным, общее число жертв COVID-19 в нашей стране достигло 246 814, в том числе, 1 179 - за сутки. В общей сложности на территории России за период с начала пандемии зарегистрировали 8 795 095 заразившихся.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 319

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