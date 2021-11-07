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Жителя Иркутской области обвиняют в убийстве отца
7.11.2021 11:30
Фото: vk.com
В Иркутской области предъявили обвинение местному жителю, задержанному по подозрению в убийстве собственного отца.
Как передает СУ СКР по региону, суд поместил фигуранта под стражу.
ЧП случилось в минувший понедельник, 1 ноября, в населенном пункте Еланка Тайшетского района. По версии следствия, 66-летнего местного жителя застрелили в собственном доме. Следователи по факту произошедшего завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В ходе предварительной проверки установлено, что к инциденту может быть причастен сын погибшего, который стрелял из ружья в спину собственного отца. В результате мужчина умер на месте от полученного ранения. Задержанный сначала пытался убедить следователей в том, что его родственник мог совершить самоубийство.
Позднее подозреваемый признался, что стрелял в смертельно больного отца, чтобы избавить его от страданий.
Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве девочки под Орлом может оказаться причастен к гибели еще одного ребенка. Следователи нашли в Залегощенском районе останки мальчика, пропавшего шестнадцать лет назад. Школьник исчез, выйдя от своей бабушки, летом 2005 года. Место, где обнаружили фрагменты его одежды и части скелета, указал обвиняемый в расправе над третьеклассницей. Девочка исчезла в том же поселке Казань минувшим летом. Спустя два месяца ее останки нашли в подвале многоквартирного дома.
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