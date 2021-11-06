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Подозреваемый в убийстве девочки под Орлом может быть причастен к гибели еще одного ребенка


6.11.2021 22:11
Подозреваемый в убийстве девочки под Орлом может быть причастен к гибели еще одного ребенкаФото: penzavzglyad.ru

Останки мальчика, исчезнувшего более шестнадцати лет назад, нашли в Орловской области, передает ТАСС.

Место, где обнаружили тело ребенка, указал мужчина, задержанный ранее по подозрению в убийстве девятилетней школьницы и других преступлениях.

Мужчина, обвиняемый в целом ряде тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних, указал место, где шестнадцать лет назад спрятал останки 11-летнего мальчика, рассказали представители СУ СКР по Орловской области. В ведомстве пояснили, что ребенок пропал в июле 2005 года в населенном пункте Казарь Залегощенского района.

Школьник исчез, выйдя от своей бабушки. Дальнейшая судьба мальчика долгое время оставалась неизвестной. Расследование уголовного дела, которое завели по факту пропажи ребенка, не раз возобновлялось. Однако только сейчас правоохранители смогли установить личность подозреваемого - им оказался местный житель, ранее задержанный по обвинению в причастности к гибели девятилетней девочки. Останки ребенка, объявленного пропавшим без вести летом этого года, нашли в минувшем сентябре.

По данным СКР, 61-летний подозреваемый подробно рассказал о содеянном, сообщив, где спрятал останки мальчика. В ходе последующей проверки в этой местности нашли костные останки и некоторые предметы одежды, предположительно, принадлежавшие пропавшему в 2005 году ребенку. Экспертам предстоит подтвердить личность погибшего, после чего задержанному могут предъявить новые обвинения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 246

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