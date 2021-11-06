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Ученые выяснили, почему собаки наклоняют голову набок
6.11.2021 15:36
Фото: catsbri.com
Венгерские исследователи установили, что собаки наклоняют голову набок, когда особенно внимательно слушают хозяина.
Ученые провели эксперимент, в котором было задействовано около сорока животных, передает Animal Cognition.
В рамках исследования владельцам собак предлагалось обучить своих питомцев новым названиям различных игрушек. Когда хозяева обращались к своим питомцам с просьбой принести тот или иной предмет, специалисты фиксировали и анализировали рефлексы животных, проявляющиеся в виде наклонов головы.
Ученые пришли к выводу, что собаки, чаще всего наклонявшие голову, запомнили названия новых игрушек лучше. В результате возникло предположение о том, что такая поведенческая привычка свидетельствует о повышенной внимательности животных к словам человека.
Ранее в песнях лемуров выявили схожий с человеческим ритм. Исследование проводили представители Туринского университета (Италия), которые в течение двенадцати лет собирали записи звуков, издаваемых двадцатью группами зверьков. В прошлом считалось, что чувствовать универсальный музыкальный ритм способны лишь пернатые.
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