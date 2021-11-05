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CNN: Визит директора ЦРУ в Москву связан с Украиной
14:24
Фото: gordonua.com
Глава ЦРУ США Уильям Бернс
Администрация американского президента Джозефа Байдена направила начальника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса в Москву для того, чтобы провести переговоры по поводу ситуации вокруг Украины.
С таким утверждением выступил канал CNN.
По данным CNN, после визита в Россию представитель руководства Соединенных Штатов провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Уильям Бернс, сообщает канал, предпринимал усилия, чтобы "умерить напряженность" между Киевом и Москвой.
Напомним, ранее The Washington Post написала о том, что РФ якобы наращивает военное присутствие около украинской границы. Позже в СМИ даже появились фото, которые должны были подтвердить подобные утверждения. Однако вскоре выяснилось, что военная техника, запечатленная на снимках, в действительности находилась в окрестностях города Ельня под Смоленском.
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