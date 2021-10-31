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РФ наращивает войска на границе с Украиной, заявили в США и Европе


31.10.2021 21:07
РФ наращивает войска на границе с Украиной, заявили в США и ЕвропеФото: vk.com

Официальные лица Соединенных Штатов и государств Евросоюза указывают на наращивание Россией войск у границы с Украиной, пишет Washington Post. Со ссылкой на собственные источники газета сообщает, что ситуация в регионе изменилась вскоре после российско-белорусских маневров "Запад 2021".

В США и Европе с растущей обеспокоенностью наблюдают за возобновлением перемещения российских войск, пишет американская газета. Обстановка у границы с Украиной начала меняться по мере того, как становится все более жесткой позиция Кремля по отношению к Киеву. Это наблюдается после проведения учений "Запад 2021", в которых участвовали белорусские военные.

Авторы публикации также упоминают видеоматериалы, которые в последние недели появляются в соцсетях. В этих роликах запечатлены "российские военные поезда и автоколонны", которые на юго-западе РФ перевозят "большое количество военной техники, включая танки и ракеты", - пишет газета. На Западе полагают, что конфликт в восточном регионе Донбасса может вступить в новую стадию.

Washington Post также обращает внимание, что обстановка на границе изменилась на фоне обострения взаимоотношений Москвы и НАТО, когда российская сторона приостановила миссию при альянсе.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что киевские власти не должны отождествлять ударные беспилотники Bayraktar с Анкарой. Кроме того, о Турции вообще не должны вспоминать при обсуждении использования этого вооружения в Донбассе, подчеркнул министр.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 215

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