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Politico опубликовало фото российских войск «у границ Украины»
2.11.2021 15:23
Фото: topcor.ru
Издание Politico опубликовало фотографии, сделанные на территории Смоленской области, как подтверждение сбора российских танков у границ Украины.
Предполагалось, что спутниковые снимки будут свидетельствовать о перемещении военных и техники.
Портал использовал в качестве доказательства сведений о переброске войск фото, сделанные в окрестностях города Ельня под Смоленском. При этом в публикации Politico утверждалось, что российские военные подразделения, среди которых элитная 1-я гвардейская танковая армия, в конце сентября начали движение из других регионов РФ.
Авторы материала ссылались на анализ британского издательства Jane’s, которое специализируется на военной тематике. Эксперты отмечали, что российская техника перебрасывается в районы Брянской и Курской области, соседствующие с территорией Украины.
Ранее американская газета Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщила, что официальные лица Соединенных Штатов и государств Евросоюза указывают на наращивание Россией войск у границы с Украиной. В публикации уточнялось, что ситуация в регионе изменилась вскоре после российско-белорусских маневров "Запад 2021".
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