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В местах проживания погибших при крушении Ан-12 под Иркутском собирают генетический материал
5.11.2021 18:43
Фото: prozhelezu.ru
В целях проведения экспертизы следователи сейчас ведут сбор генетического материала в местах, где проживали погибшие при крушении белорусского самолета Ан-12 в Иркутской области.
Об этом со ссылкой на пресс-службу региональной администрации сообщает "Интерфакс".
Как стало известно, генетический материал собирают по месту жительства родственников россиян, погибших при крушении воздушного судна. В настоящее время проводится экспертиза останков тел, которые были найдены на месте катастрофы, осуществляются мероприятия по идентификации родственников погибших.
По данным местных властей, семь родственников погибших уже выразили намерение в ближайшие дни прибыть в Иркутск. Приезд запланирован на 7-8 ноября, региональная администрация обеспечит сопровождение психологами и уже подготовила гостиницу для размещения.
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