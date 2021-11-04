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В упавшем под Иркутском Ан-12 был владелец АТК «Заполярье»
4.11.2021 19:24
Фото: ren.tv
Глава Иркутской области Игорь Кобзев назвал еще двух человек, которые были в упавшем накануне самолете Ан-12.
Губернатор региона рассказал об этом в рамках сегодняшнего заседания комиссии по ЧС, передают российские СМИ.
Ранее Кобзев уже подтвердил гибель семи человек, перечислив их фамилии. Отмечалось, что на борту также были двое сопровождающих от компании "Заполярье". Позже выяснилось, что речь идет о гендиректоре ООО АТК "Заполярье" Юрии Володине и его заместителе Олеге Вишневе, передает "Интерфакс".
ЧП случилось накануне вечером, когда на расстоянии около 7 км от Иркутска, неподалеку от населенного пункта Пивовариха разбился самолет Ан-12. Согласно уточненным данным, из тех, кто находился на борту воздушного судна - пяти членов экипажа и четырех человек, сопровождавших груз, выжить никому не удалось.
Обстоятельства трагедии выясняются в рамках уголовного дела. В числе версий, которые сейчас рассматриваются - технические неполадки и ошибочные действия пилотов по время приземления.
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