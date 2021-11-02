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На борту разбившегося Ан-12 были граждане Белоруссии, России и Украины
17:48
Фото: natpress.net
Крушение самолета Ан-12, разбившегося в среду под Иркутском, могло произойти из-за ошибочных действий пилотов либо технической неисправности, передают российские СМИ.
ЧП случилось, когда воздушное судно заходило на второй круг. Предположительно, выжить никому из семи человек, находившихся на борту, не удалось.
Среди семи членов экипажа были граждане РФ, Белоруссии и Украины, передает агентство БЕЛТА. Со ссылкой на представителей авиакомпании "Гродно" отмечается, что специалисты сейчас рассматривают несколько различных версий о причинах катастрофы. В частности, речь может идти о превышенном угле атаки или позднем решении об уходе на второй круг в процессе посадки. Не исключаются и технические неполадки, например, отказавший из-за столкновения с птицами двигатель.
По факту ЧП проводит проверку транспортная прокуратура. Следственные органы возбудили уголовное дело по по ч. 3 ст. 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее за собой гибель двух и более человек). В МЧС по региону отметили, что на месте происшествия сейчас продолжают работу сорок шесть спасателей, задействовано семнадцать единиц техники.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник, самолет Ан-12 мог быть перегружен. Отмечается, что груз на борту мог быть неправильно размещен. Кроме того, там могли находиться не предусмотренные планом полета пассажиры из числа сопровождающих. По данным СМИ, самолет эксплуатировался в течение более пятидесяти лет.
Известно, что выполнявший рейс в Иркутск белорусский самолет должен был возвратиться на Чукотку. Воздушное судно разбилось на расстоянии около 7 км от Иркутска, неподалеку от поселка Пивовариха.
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