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Напавший на пассажиров поезда японец рассчитывал на смертный приговор
3.11.2021 17:12
Фото: smi2.net
Правоохранительные органы Токио продолжают расследование ЧП, случившегося в одном из вагонов электропоезда.
По словам арестованного безработного, он надеялся, что его приговорят к смертной казни. Молодому человеку 24 года, пишут японские СМИ.
В полиции Токио сообщили о результатах первых допросов подозреваемого. По версии следствия, тяжело ранил ножом пожилого человека и устроил пожар в вагоне поезда 24-летний Кета Хаттори. Молодой человек заявил, что приурочил нападение к празднику Хэллоуин и хотел убить как можно больше людей, передает агентство Kyodo.
По словам обвиняемого, он рассчитывал на смертный приговор, чтобы таким образом свести счеты с жизнью. Японские правоохранители сообщают, что в момент нападения злоумышленник был в маскарадном костюме. Появившись в вагоне столичной электрички, он сначала ударил ножом стоявшего рядом 72-летнего пассажира. Мужчина получил тяжелые ранения.
Затем Хаттори поджег бензин, принесенный с собой. В возникшей из-за возгорания панике и вследствие отравления продуктами горения пострадали не менее шестнадцати пассажиров.
В полиции также отметили, что при задержании подозреваемый не сопротивлялся. На первом же допросе он пояснил, что решил взять пример с безработного, который в минувшем августе совершил подобное нападение в электропоезде. Тогда ранения получили десять человек.
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