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В Токио мужчина атаковал пассажиров поезда
31.10.2021 21:42
Фото: vk.com
В Токио неизвестный злоумышленник напал с ножом на пассажиров поезда, а потом устроил в вагоне пожар, передает агентство "Киодо".
В результате происшествии ранения получили не менее пятнадцати человек, сообщается со ссылкой на экстренные службы японской столицы.
По предварительным данным, не менее пятнадцати человек пострадали из-за нападения в поезде в Токио. В ряде источников появились сообщения о гибели одного пассажира, однако сведения пока не получили официального подтверждения.
Как стало известно, мужчина начал размахивать ножом в одном из вагонов поезда, ранив нескольких попутчиков. Затем он распрыскал едкое вещество, предположительно, соляную кислоту. Из-за инцидента поезд, направлявшийся по линии Кэйо, остановили на станции Кокуре, которая находится в Тефу в окрестностях столицы. По словам очевидцев, к месту ЧП прибыли несколько автомобилей скорой помощи.
Правоохранительные органы Токио приступили к выяснению обстоятельств случившегося. Сведений о задержании преступника пока не поступало.
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