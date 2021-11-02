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Китайских геймеров лишили возможности играть в Fortnite
2.11.2021 19:24
Фото: imgsmail.ru
Геймеры из КНР больше никогда не смогут сыграть в популярную "королевскую битву" Fortnite, передают зарубежные СМИ.
Жителям Китая раньше была доступна тестовая версия игры.
Китайские геймеры ранее имели возможность играть в версию Fortnite, которую разработчики описывали как "тестовую". Однако уже с 1 ноября 2021 года все серверы этого проекта оказались недоступными, передает портал PC Gamer.
С чем может быть связано решение о закрытии популярной игры, остается пока неизвестным.
Как отмечает PC Gamer, доступная ранее китайским геймерам версия Fortnite имела существенные отличия от международного варианта игры. В частности, в ней отсутствовала донатная валюта, а продолжительность матчей была намного меньше.
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