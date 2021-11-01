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В Бразилии более 20 человек погибли в ходе полицейской операции
1.11.2021 23:00
Фото: hapka.info
Как минимум двадцать пять человек были убиты в бразильском штате Минас-Жерайс, где полиция проводила масштабную спецоперацию.
О событиях на юго-востоке страны рассказывает телевизионный канал TeleSUR.
Полицейские проводили мероприятия с целью задержания банды, причастной к ограблениям банков. По данным силовиков, злоумышленники могли находиться в пределах муниципалитета Варжинья, где и произошло несколько перестрелок. Как сообщает канал, предполагаемые бандиты сдаваться отказались и начали оказывать яростное сопротивление. В ходе завязавшейся перестрелки сотрудники правоохранительных органов ликвидировали 18 членов криминальной группировки.
Спустя некоторое время был зафиксирован еще один инцидент с применением огнестрельного оружия, во время которого полицейские нейтрализовали еще семерых подозреваемых. После перестрелки силовики обнаружили и изъяли оружие, взрывчатку и бронежилеты.
О возможных пострадавших среди полицейских сведений не поступало.
Напомним, в минувшем мае силовики проводили спецоперацию в фавеле Жакарезиньу, которая расположена на севере Рио-де-Жанейро. В ходе перестрелок погибли двадцать четыре подозреваемых и один полицейский, двое стражей правопорядка и двое пассажиров проезжавшего рядом состава метро получили ранения. Случившееся в подземке вызвало большой резонанс, последовало судебное разбирательство. В действиях сотрудников полиции тогда выявили признаки внесудебной расправы.
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