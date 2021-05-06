ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Бурятии из-под лавины извлекли тела еще двух погибших туристов
В Бурятии из-под лавины извлекли тела еще двух погибших туристов
В Пуэрто-Рико боксера обвиняют в убийстве беременной любовницы
В Пуэрто-Рико боксера обвиняют в убийстве беременной любовницы
В Бразилии подросток напал на детский сад: погибли пять человек
В Бразилии подросток напал на детский сад: погибли пять человек
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В метро Рио-де-Жанейро 23 человека погибли во время перестрелкиВ метро Рио-де-Жанейро 23 человека погибли во время перестрелки
Путин сообщил о готовности к регистрации вакцины «Спутник Лайт»Путин сообщил о готовности к регистрации вакцины «Спутник Лайт»
Песков опроверг слухи о работе Петрова и Боширова в КремлеПесков опроверг слухи о работе Петрова и Боширова в Кремле
Гинцбург прокомментировал признание вакцины Moderna лучшей в миреГинцбург прокомментировал признание вакцины Moderna лучшей в мире
Мишустин назначил срок выплат по 10 тыс. рублей семьям со школьниками до 17 августаМишустин назначил срок выплат по 10 тыс. рублей семьям со школьниками до 17 августа

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В метро Рио-де-Жанейро 23 человека погибли во время перестрелки


6.5.2021 19:11
В метро Рио-де-Жанейро 23 человека погибли во время перестрелкиФото: azh.kz

Перестрелка в метро произошла во время многочасовой спецоперации, которую проводила полиция Рио-де-Жанейро.

В результате инцидента погибли двадцать три человека, передает РИА Новости со ссылкой на бразильский портал G1.

Как стало известно, в числе жертв - офицер полиции. Остальные погибшие являются членами организованной криминальной группировки, причастной к многочисленным тяжким преступлениям. По предварительным данным, ранения во время перестрелки получили двое полицейских и двое пассажиров метрополитена.

ЧП случилось на севере Рио-де-Жайнеро, уточняет портал. Целью силовиков было пресечение деятельности банды, которая специализировалась на торговле наркотиками и убийствах. Члены преступного сообщества также причастны к похищениям детей и подростков, угонам автотранспорта и даже поездов.

В публикации отмечается, что количество погибших в перестрелке во время этой спецоперации стало самым большим за период с 2016 года.

Ранее в Бразилии подросток напал на детский сад. В результате инцидента погибли пять человек - трое воспитанников и две сотрудницы дошкольного учреждения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 156

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Пропавшие при восхождении на Эльбрус гид и туристка найдены погибшимиПропавшие при восхождении на Эльбрус гид и туристка найдены погибшими
Линдеманн снимет новый клип в Большом Московском циркеЛиндеманн снимет новый клип в Большом Московском цирке
В Чехии прошли акции протеста против президентаВ Чехии прошли акции протеста против президента
Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT в случае нападения на УкраинуЕвропарламент призвал отключить Россию от SWIFT в случае нападения на Украину
Под Мурманском три рыбака погибли во время штормаПод Мурманском три рыбака погибли во время шторма

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru