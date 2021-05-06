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В метро Рио-де-Жанейро 23 человека погибли во время перестрелки
6.5.2021 19:11
Фото: azh.kz
Перестрелка в метро произошла во время многочасовой спецоперации, которую проводила полиция Рио-де-Жанейро.
В результате инцидента погибли двадцать три человека, передает РИА Новости со ссылкой на бразильский портал G1.
Как стало известно, в числе жертв - офицер полиции. Остальные погибшие являются членами организованной криминальной группировки, причастной к многочисленным тяжким преступлениям. По предварительным данным, ранения во время перестрелки получили двое полицейских и двое пассажиров метрополитена.
ЧП случилось на севере Рио-де-Жайнеро, уточняет портал. Целью силовиков было пресечение деятельности банды, которая специализировалась на торговле наркотиками и убийствах. Члены преступного сообщества также причастны к похищениям детей и подростков, угонам автотранспорта и даже поездов.
В публикации отмечается, что количество погибших в перестрелке во время этой спецоперации стало самым большим за период с 2016 года.
Ранее в Бразилии подросток напал на детский сад. В результате инцидента погибли пять человек - трое воспитанников и две сотрудницы дошкольного учреждения.
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