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Красноярский подросток напал с ножом на 11-летнего мальчика
1.11.2021 19:03
Фото: vk.com
Полиция Красноярска приступила к выяснению обстоятельств ЧП, в результате которого ребенок попал в больницу с ножевыми ранениями.
По предварительным данным, на мальчика напал тринадцатилетний подросток.
В ходе предварительного разбирательства было установлено, что дети ранее были знакомы между собой. Когда ребята находились на детской площадке, между ними произошел конфликт. В ходе выяснения отношений старший из мальчиков нанес другому два удара ножом.
Представители СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии пояснили, что инцидент произошел во дворе одного из домов по Амурской улице. После случившегося пострадавшего ребенка госпитализировали, он сейчас находится в больнице. Информации о состоянии мальчика пока нет.
Нападавшего подростка поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей регионального ГУ МВД. По словам школьника, ссора произошла во время игры. Полицейские разыскивают и опрашивают очевидцев, чтобы установить все обстоятельства происшествия.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).
В минувшем октябре сообщалось о трагедии в Дагестане, где подростка смертельно ранили в школе. ЧП случилось в Махачкале. Пострадавший во время конфликта со сверстником мальчик умер в больнице.
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