ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Киеве сел самолет с россиянами, летевший из Будапешта в Москву
В Киеве сел самолет с россиянами, летевший из Будапешта в Москву
Лавров рассказал о разговоре с Байденом в Риме
Лавров рассказал о разговоре с Байденом в Риме
Турция упрекнула Украину из-за Bayraktar
Турция упрекнула Украину из-за Bayraktar
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Росздравнадзор начинает охоту на врачей-антипрививочниковРосздравнадзор начинает охоту на врачей-антипрививочников
На борту разбившегося Ан-12 были граждане Белоруссии, России и УкраиныНа борту разбившегося Ан-12 были граждане Белоруссии, России и Украины
В Киеве сел самолет с россиянами, летевший из Будапешта в МосквуВ Киеве сел самолет с россиянами, летевший из Будапешта в Москву
Politico опубликовало фото российских войск «у границ Украины»Politico опубликовало фото российских войск «у границ Украины»
Бояков покидает МХАТ имени ГорькогоБояков покидает МХАТ имени Горького

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Красноярский подросток напал с ножом на 11-летнего мальчика


1.11.2021 19:03
Красноярский подросток напал с ножом на 11-летнего мальчикаФото: vk.com

Полиция Красноярска приступила к выяснению обстоятельств ЧП, в результате которого ребенок попал в больницу с ножевыми ранениями.

По предварительным данным, на мальчика напал тринадцатилетний подросток.

В ходе предварительного разбирательства было установлено, что дети ранее были знакомы между собой. Когда ребята находились на детской площадке, между ними произошел конфликт. В ходе выяснения отношений старший из мальчиков нанес другому два удара ножом.

Представители СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии пояснили, что инцидент произошел во дворе одного из домов по Амурской улице. После случившегося пострадавшего ребенка госпитализировали, он сейчас находится в больнице. Информации о состоянии мальчика пока нет.

Нападавшего подростка поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей регионального ГУ МВД. По словам школьника, ссора произошла во время игры. Полицейские разыскивают и опрашивают очевидцев, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

В минувшем октябре сообщалось о трагедии в Дагестане, где подростка смертельно ранили в школе. ЧП случилось в Махачкале. Пострадавший во время конфликта со сверстником мальчик умер в больнице.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 210

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

По факту незаконной охоты с возможным участием депутата от КПРФ Рашкина завели делоПо факту незаконной охоты с возможным участием депутата от КПРФ Рашкина завели дело
Турция упрекнула Украину из-за BayraktarТурция упрекнула Украину из-за Bayraktar
Южная Корея выдала США обвиняемого в кибератаках россиянинаЮжная Корея выдала США обвиняемого в кибератаках россиянина
Росздравнадзор начинает охоту на врачей-антипрививочниковРосздравнадзор начинает охоту на врачей-антипрививочников
В Башкирии пожарного обвиняют в халатности из-за гибели ребенкаВ Башкирии пожарного обвиняют в халатности из-за гибели ребенка

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru