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Дагестанского подростка смертельно ранили в школе
11.10.2021 12:09
Фото: cod11.ru
В Махачкале школьник смертельно ранил ножом одноклассника, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД. По данным полиции, напавшего подростка доставили в отдел, с ним сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства происшествия выясняются.
ЧП случилось в одной из школ в Махачкале, рассказала руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. По ее словам, пострадавший мальчик умер в больнице в результате ножевого ранения, оказавшегося смертельным.
Нападавшего доставили в Кировский райотдел полиции. Правоохранители приступили к работе, выясняя все обстоятельства произошедшего. В Минобрнауки региона отметили, что к месту ЧП направился врио главы ведомства Яхья Бучаев.
Ранее в СМИ распространились сообщения о происшествии в школе № 51, где один из девятиклассников достал нож во время потасовки со сверстником.
В минувшем сентябре следственные органы Дагестана возбудили уголовное дело по факту ЧП, случившегося в школе № 36 города Махачкалы. Двадцати учащимся потребовалась медицинская помощь после распыления слезоточивого газа в коридоре образовательного учреждения.
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