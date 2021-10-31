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Одну из стен Тульского кремля разрисовали неизвестные


31.10.2021 21:01
Одну из стен Тульского кремля разрисовали неизвестныеФото: gazeta-zaoksk.ru

Полиция устанавливает лиц, которые нанесли надпись на одну из стен Тульского кремля.

О случившемся рассказали в пресс-службе регионального Управления МВД, сообщают российские СМИ.

Полиция Тулы приступили к проведению мероприятий по выяснению всех обстоятельств ЧП и установлению причастных к нему лиц, отметили представители главка.

Накануне в социальных сетях распространились фото, на которых была запечатлена кремлевская стена. Возле музея самоваров большими черными буквами там было написано слово "Успех".

В прошлом году окончился основной этап реставрации Тульского кремля, приуроченной к празднованию 500-летия возведения этого памятника отечественного оборонного зодчества XVI века. Кремль возводился по указу князя Василия III в период с 1507 по 1520 годы в качестве южного форпоста Московского государства.

Ранее сообщалось о семействе лис, замеченном на территории Нижегородского кремля, когда там минувшим летом проводилась реконструкция к 800-летию города. Одно из животных прогуливалось по крыше одной из стен знаменитого архитектурного комплекса, наблюдая за реставрационными мероприятиями. Лисицу видели неподалеку от Георгиевской башни.

Автор: Злата Богатова

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