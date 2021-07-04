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В Нижегородском кремле поселилась семья лис
4.7.2021 12:26
Фото: твгород.рф
Одна из лисиц, семейство которых поселилось на территории Нижегородского кремля, была замечена на крыше стены крепости.
О животных рассказали в региональном министерстве лесного хозяйства, передает "Интерфакс".
Как стало известно, на территории Нижегородского кремля, где сейчас ведутся масштабные мероприятия по реконструкции к 800-летию города, поселилось целое семейство лисиц. По данным ведомства, одно из животных даже прогуливалось на крыше стены архитектурного комплекса. Лису заметили ранним утром 2 июля неподалеку от Георгиевской башни. Зверек наблюдал за ходом реставрационных работ.
По словам руководителя отдела организации охраны, воспроизводства и использования охотничьих ресурсов регионального ведомства Дмитрия Курочкина, речь идет о лисе с пятью детенышами. Все они обитают в норах, перемещаясь как по территории, так и за стенами Кремля. Животные передвигаются по ливневой канализации, питаясь птицами и мышами.
Курочкин напомнил, что в прошлом году там уже ловили лису, которую потом выпустили в естественную среду обитания. Сейчас же пока не представляется возможным одновременно поймать всех животных. Кроме того, "разлучать маленьких лисят с матерью неправильно", пояснил представитель местных властей. Решение о судьбе зверей примут осенью, к тому времени детеныши уже подрастут и "смогут жить самостоятельно", добавил Курочкин.
По мнению ветеринаров, лисы не представляют какой-либо угрозы для посетителей. Активность животных приходится, в основном, на темное время суток. Кроме того, все обитающие здесь животные привиты от бешенства методом оральной вакцинации.
Все общественные пространства в пределах Нижегородского кремля, включая скверы и парки, закрыли еще 19 апреля. Посещения на время прекращены из-за капитального ремонта и работ по благоустройству, которые проводятся к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода. Предполагается, чт мероприятия завершат к августу.
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