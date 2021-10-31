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Жители Москвы стали прививаться в 4-5 раз чаще по сравнению с августом
31.10.2021 20:04
Фото: mockva.ru
Москвичи начали гораздо более активно прививаться от COVID-19 в период нерабочих дней, рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин.
По его словам, объемы вакцинации в городе возросли в 4-5 раз в сравнении с последними числами минувшего августа.
В конце лета показатели упали до минимальных значений, пояснил Сергей Собянин в интервью телевизионному каналу "Россия-1" (ВГТРК). Теперь же вакцинация активно возобновилась и отмечается значительный рост прививающихся москвичей.
Столичный градоначальник отметил, что на призыв властей сейчас откликаются и многие представители старшего поколения - пожилые москвичи спешат защититься от коронавируса, сделав прививку. Собянин также напомнил, что в Москве сейчас действует семьдесят пунктов экспресс-тестирования на COVID-19.
Ранее на въезде в Тункинский район Бурятии установили санитарно-эпидемиологический пост для проверки всех въезжающих и выезжающих. Как пояснили в пресс-службе местной администрации, попасть в район теперь смогут лишь те, у кого есть QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. Предполагается, что пост будет действовать до 7 ноября - до окончания объявленного в РФ периода нерабочих дней.
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