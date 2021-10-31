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В Бурятии закрыли для «антипрививочников» Тункинский район
31.10.2021 19:12
Фото: bfm.ru
На въезде в Тункинский район Бурятии установлен санитарно-эпидемиологический пост для проверки всех въезжающих и выезжающих.
Как пояснили в пресс-службе местной администрации, попасть в район теперь смогут лишь те, у кого есть QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса.
В Тункинскую долину сейчас направились множество туристов, пояснила руководитель пресс-службы Дора Хамаганова. По ее словам, с началом нерабочих дней в регион устремились жители других районов Бурятии, Иркутской области, Красноярского края и даже Москвы и столичного региона, передает ИА REGNUM.
Мобильным бригадам приходится отражать агрессивные атаки антипривочников, съезжающихся в Тункинский район со всей страны, заявил глава местной администрации Чингис Маншеев. Он пояснил, что несколько человек в долину не пустили. В целом же, по его словам, сохраняется спокойная обстановка - большинство туристов и местных жителей предъявляют заранее полученные документы.
Предполагается, что пост будет действовать до 7 ноября.
Ранее сообщалось о ситуации в Севастополе, где на въездах в город за сутки развернули 207 машин.
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