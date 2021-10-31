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На въездах в Севастополь за сутки развернули 207 машин


31.10.2021 17:34
На въездах в Севастополь за сутки развернули 207 машинФото: wsjournal.ru

Более двухсот машин не смогли попасть в Севастополь в течение минувшей субботы, 30 октября, сообщает пресс-служба местного правительства.

Транспортные средства разворачивали на блокпостах после проверки QR-кодов у пассажиров.

На блокпосту который выставлен на железнодорожном вокзале Севастополя, за день было выявлено десять человек без разрешающих документов. Пассажирам, нарушившим установленные правила, пришлось приобретать билеты за свой счет, а потом ехать обратно.

Как заявил замглавы департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский, в целом транспортный поток незначительный. Представитель местных властей выразил благодарность гражданам, которые проявили сознательность и приняли к сведению рекомендации в указанный период постараться ограничивать перемещения, не отправляясь в поездки без крайней нужды.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев отдал распоряжение о разворачивании блокпостов в целях проверки QR-кодов. Пункты будут действовать в течение нерабочих дней, объявленных в РФ с 30 октября до 7 ноября. В указанный период в город будут пропускать лишь при наличии QR-кода о вакцинации либо со справкой перенесшего коронавирус.

Кроме того, в городе приостановят работу театры и кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты, спортзалы, а также кафе и рестораны. В эти дни будут осуществлять деятельность лишь предприятия общепита, которые работают навынос.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 139

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