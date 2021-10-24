|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На въезде в Севастополь с 30 октября по 7 ноября будут проверять QR-коды
14:38
Фото: bfm.ru
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отдал распоряжение о разворачивании блокпостов на въездах в город в целях проверки QR-кодов.
Пункты будут действовать в течение нерабочей недели с 30 октября до 7 ноября, передает "Интерфакс".
В указанный период в город будут пропускать лишь при наличии QR-кода о вакцинации от коронавируса либо со справкой перенесшего это заболевание.
В Севастополе с 30 октября по 7 ноября приостановят работу театры и кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты, спортзалы, а также кафе и рестораны. В эти дни будут осуществлять деятельность лишь предприятия общепита, которые работают навынос.
По данным официальной статистики, в течение минувших суток в Севастополе медики зафиксировали еще 328 случая заражения COVID-19.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|