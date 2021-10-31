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Полный каталог песен Дэвида Боуи будет продан за $200 млнПолный каталог песен Дэвида Боуи будет продан за $200 млн

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Полный каталог песен Дэвида Боуи будет продан за $200 млн


31.10.2021 17:16
Полный каталог песен Дэвида Боуи будет продан за $200 млнФото: livejournal.com

Представители Дэвида Боуи выставили на продажу каталог песен выдающегося британского исполнителя, передает Financial Times.

Со ссылкой на источники в музыкальной индустрии газета отмечает, что сумма сделки может оказаться выше $200 млн.

Как стало известно, переговоры о продаже прав на песни Дэвида Боуи сейчас уже близки к финалу. Предполагается, что в рамках этой сделки новые владельцы появятся у большей часть дискографии артиста. Сумма сделки может превысить $200 млн, сообщает газета.

Британский рок-певец и автор песен, продюсер, художник и актер Дэвид Боуи скончался 10 января 2016 года, вскоре после своего 69-летия. Лишь тогда стало известно, что артист полтора года боролся с раком. Боуи, старавшийся воздерживаться от комментариев о подробностях своей частной жизни, за несколько дней до смерти презентовал новый, ставший 29-м по счету, альбом Blackstar.

В конце прошлого года Боб Дилан продал права собственности на более чем 600 композиций, созданных в течение почти шесть десятилетий, компании Universal Music Publishing Group (UMPG). Вскоре подобные сделки начали заключать и другие артисты. Не так давно за 225 млн фунтов свой каталог продала знаменитая американская певица Тина Тернер. 81-летняя артистка заключила соответствующую сделку с BMG.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 171

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