Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Красноярске нашли останки подростка, пропавшего в конце сентября

31.10.2021 15:43

Фото: architectureguru.ru



Правоохранительные органы Красноярска сообщают об обнаружении тела несовершеннолетнего местного жителя, считавшегося пропавшим без вести с конца сентября, передает ТАСС.



В ближайшее время будет проведена экспертиза для установления личности погибшего.



Как пояснили в СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии, личность погибшего устанавливается. В этих целях ведомство уже назначило соответствующую экспертизу. Имеются основания полагать, что это подросток, не вернувшийся домой 28 сентября.



Ранее об обнаружении останков несовершеннолетнего рассказал местный "7 канал". Отмечалось, что сведения поступили от волонтеров организации "Поиск пропавших детей - Красноярск".



В первых числах октября завели уголовное дело по факту пропажи несовершеннолетнего. По словам матери, ее сын отправился гулять 28 сентября. В общежитие, где проживает семья, он так и не вернулся.



Следователи в ходе начатого разбирательства выяснили, что в ночь на 29 сентября подросток на своей странице в соцсети опубликовал фото, сделанное с Октябрьского моста. Кроме того, юноша общался с приятелями, пояснив, что гуляет. Когда его обеспокоенная мать пришла в полицию, телефон подростка не действовал.



Автор: Злата Богатова

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