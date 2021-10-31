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В Петербурге при задержании погиб угрожавший ножом мужчина
31.10.2021 14:01
Фото: vk.com
В Петербурге умер мужчина, пытавшийся атаковать с ножом полицейских, передает "Интерфакс".
Со ссылкой на региональный главк МВД отмечается, что сожительница погибшего была найдена с многочисленными ранениями и незамедлительно госпитализирована.
ЧП случилось накануне вечером, 30 октября, на территории Пушкинского района Северной столицы. Правоохранители применили табельное оружие, когда отражали нападение. Полицейские прибыли на улицу Школьную поселка Шушары, получив сигнал от местного жителя. Мужчина сообщил о пострадавшей супруге, которая якобы упала на стекло.
Когда силовики появились возле указанного дома, заметивших их мужчина начал убегать. На требование остановиться петербуржец выхватил нож. Размахивая им, он двинулся в сторону сотрудников МВД. Один из правоохранителей, действуя в соответствии с законом "О полиции", сделал сначала предупредительный выстрел, а потом ранил нападавшего.
От полученного повреждения мужчина скончался на месте. В квартире, где проживал мужчина, с многочисленными колото-резаными ранами найдена его сожительница. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, сведений о ее состоянии пока нет. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее был задержан пьяный пассажир, угрожавший гранатой в аэропорту Домодедово. Мужчина, находясь на стойке регистрации, заявил, что якобы располагает боеприпасом и готов привести его в действие. После его слов сразу же выставили оцепление, гранату при досмотре не обнаружили.
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