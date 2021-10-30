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В Домодедово обезвредили мужчину, угрожавший гранатой


30.10.2021 22:20
В Домодедово обезвредили мужчину, угрожавший гранатойФото: livejournal.com

Задержан пьяный пассажир, угрожавший гранатой в аэропорту Домодедово, передают российские СМИ.

Мужчина, находясь на стойке регистрации, заявил, что якобы располагает боеприпасом и готов привести его в действие.

Сразу после того, как один из пассажиров у стойки регистрации объявил о якобы имеющейся у него гранате, выставили оцепление. Мужчину сразу же досмотрели, не обнаружив при нем гранаты, сообщает агентство "Интерфакс". Со ссылкой на информированный источник отмечается, что пассажир был задержан.

В пресс-службе аэропорта, подтвердив факт происшествия, пояснили, что сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме. ЧП случилось в 11:26 по московскому времени, отметили представители Домодедово. Известно также, что мужчина находился в состоянии опьянения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 171

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