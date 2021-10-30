Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые подтвердили личность потомка индейского вождя Сидящего Быка

30.10.2021 23:21

Фото: grunge.com



Исследователи смогли подтвердить, что Эрни Лапойнт действительно является праправнуком одного из самых знаменитых индейцев, передает ТАСС.



Ученые использовали для анализа фрагменты ДНК, сохранившиеся в скальпе вождя Сидящего Быка, убитого в 1890 году.



В рамках исследования специалисты смогли извлечь достаточный объем ДНК Сидящего Быка из его скальпа, на котором сохранились волосы. Полученные данные сравнивались с образцами геномов современных сиу. В результате ученые пришли к выводу, что Эрни Лапойнт – праправнук Сидящего Быка. Он приходится ему самой близкой родней из ныне живущих людей, пояснил один из соавторов этой работы, профессор Кембриджского университета Эске Виллерслев.



Отчет о проведенной работе ученые опубликовали в журнале Science Advances.



По данным историков, один из лидеров союза племен сиу Сидящий Бык входил в число ключевых фигур в борьбе североамериканских индейцев с властями Соединенных Штатов. В начале 1860 годов под его руководством коренные жители Северной Америки одерживали победы над подразделениями регулярных войск и отрядами добровольцев. В частности, летом 1876 года состоялась битва у реки Литтл-Бигхорн, когда объединенные племена с участием Сидящего Быка разбили армию генерала Джорджа Кастера.



Ученые не располагают точными данными о том, где похоронили Сидящего Быка после его гибели в 1890 году. Чтобы ответить на вопрос о возможных потомках вождя и найти разгадки других тайн в 2010 году исследователи запустили проект по извлечению ДНК из скальпа, который вплоть до 2007 года хранился в Смитсоновском музее.



Минувшим летом в Канаде снова нашли безымянные могилы у бывшей школы для индейцев. Более 180 захоронений обнаружили в провинции Британская Колумбия рядом со школой, которая действовала вплоть до 1970 года. Вскоре после этого шокированная общественность потребовала от властей организовать раскопки около всех бывших школ, которые в прошлом посещали дети представителей коренного населения.



Автор: Злата Богатова

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