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В Канаде снова нашли безымянные могилы у бывшей школы для индейцев


1.7.2021 11:00
В Канаде снова нашли безымянные могилы у бывшей школы для индейцевФото: wordpress.com

Очередное массовое захоронение нашли в Канаде, более 180 могил обнаружили в провинции Британская Колумбия, передает канал CBC.

Предположительно, около бывшей школы для детей коренных народов могут находиться останки умерших детей.

Как стало известно, 182 безымянные могилы обнаружили в городе Крэнбрук рядом со школой, которая действовала вплоть до 1970 года.

Несколько дней назад 751 захоронений были найдены на территории, где в прошлом располагалась школа-интернат для индейских детей в провинции Саскачеван. До этого останки свыше двухсот учеников нашли при раскопках возле подобного учреждения в Камлупсе (Британская Колумбия). Располагавшееся там заведение работало в период с 1890 по 1969 год, являясь самым большим в Канаде.

Общественность, шокированная поступающими известиями, уже обратилась к властям с требованием организовать раскопки около всех бывших школ, которые в прошлом посещали дети индейцев. Последнее из таких учебных заведений было закрыто в 1996 году. Кроме того, канадцы призывают Римско-католическую церковь обнародовать документы, которые помогут обнаружить другие подобные захоронения.

Акт об индейцах, предусматривающий, в частности, изъятие земель коренных народов страны под нужды федерального правительства, приняли в Канаде в 1876 году. Документ, принятый во времена премьер-министра Джона Макдональда, был дополнен в 1884 году, когда в него внесли пункты о формировании спецшкол. Заведения тогда получили название резидентских. Для обучения в них у индейцев принудительно забирали детей.

Предполагалось, что школы такого рода помогут юным индейцам интегрироваться в канадское общество. По данным официальной статистики, из 150 тыс. детей по меньшей мере 3,2 тыс. скончались от недоедания, заболеваний и жестокого обращения.

Напомним, около года назад примерно половину штата Оклахома официально признали землей, которая принадлежит коренным американцам. Соответствующее решение принял Верховный суд США, рассмотрев иск, который был подан коренным американцем Джимси Макгиртом. В 1997 году его осудили за изнасилование четырехлетней девочки. В своем иске Макгирт указывал, что в XIX веке целый ряд индейских племен был насильственно переселен в районы, позднее вошедшие в состав Оклахомы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 166

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