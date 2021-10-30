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В Коми выпустили в лес прошедших реабилитацию осиротевших медвежат
30.10.2021 23:12
Фото: fruugo.com
Двое осиротевших медвежат, которых ранее подобрали жители Коми и Архангельской области, успешно прошли курс реабилитации.
В результате зоологи пришли к выводу, что животных можно возвратить в естественную среду обитания.
Как сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми, юные медведи провели в центре спасения животных около полугода. После реабилитации подросших хищников выпустили в лес, это произошло неподалеку от границ национального парка "Койгородский".
Ослабленные медвежата-сироты были доставлены в специальный в центр в конце минувшей весны. Один из маленьких хищников вышел к людям неподалеку от населенного пункта Веселый Кут Ухтинского района. В тот момент животному было около двух месяцев, его вес составлял примерно 4 кг. Неравнодушные люди приютили малыша в сарае и откармливали купленными у местных фермеров молочными продуктами. Когда животное привезли в центр, его назвали Михаилом Андреевичем.
В центре медвежонок начал жить в одном вольере с найденышем, подобранном на обочине одной из трасс в Архангельской области. Животному, бродившему без матери-медведицы, дали имя Сюмак. По мере восстановления окрепшие медвежата подружились, поэтому их выпустили в одном месте. Специалисты отмечают, что юные хищники регулярно показывали свой дикий нрав, а это крайне важно для существования в лесу. Животные, к счастью, не утратили способность самостоятельной жизни в естественных условиях, считают в центре.
Ранее спасенные в Челябинске лев и леопард отправились в Танзанию, где их уже ждут в специальном реабилитационном парке.
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